Американська супермодель Джіджі Хадід очікує на появу первістка! Про це пише видання TMZ з посиланням на джерела з родини селебріті.

Зірка світу моди довгий час приховувала свій цікавий стан не лише від преси, а й від рідних. Відкрити таємницю Джіджі вирішила напередодні свого 25-го дня народження. Як повідомляють інсайдери, Хадід перебуває на 20-му тижні вагітності.

Батьком першої дитини 25-річної моделі стане співак Зейн Малік. Раніше він був одним з учасників гурту One Direction.

Джіджі Хадід і Зейн Малік почали зустрічатися в 2015 році, але у березні 2018 року пара розпалася. У грудні 2019 знаменитості відновили стосунки. Офіційно вони підтвердили свій статус, коли 14 лютого Джіджі опублікувала в своєму Instagram фото Зейна Маліка, написавши: «Ей, Валентин … Z».

Зараз Джіджі Хадід знаходиться на карантині в сімейному маєтку в Пенсільванії. На самоізоляції з нею і коханий Зейн і молодша сестра Белла.

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