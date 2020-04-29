Співачка LAUTA випустила новий трек і mood-video з інтригуючою назвою UUU. «Що Юля мала на увазі, називаючи пісню трьома буквами U?» – гадають підписники її Instagram. Напевно, саме так звучать високі вібрації, про які LAUTA згадувала в своїх «антивірусних» прямих ефірах.

Лаута розповідає, що початкова версія пісні була записана повністю російською мовою ще в далекому 2013 році перед її вимушеним від’їздом до Франції:

– Поживши в Парижі кілька років і вивчивши французьку, я вирішила додати в цю пісню трохи французького репу і записати її по-новому, з урахуванням зміненого голосу. За 5 років занять з різними педагогами мій голос став нижчим та сформованим. Повернувшись до Києва, я почала сольну кар’єру, і ця пісня була першою, над якою я почала працювати. Я переспівала її вже з «французькими» вставками, які додали пісні шарму і актуальності. Придумали ми їх прямо під час запису на студії разом з DJ Lutique і Анною Ніколайчук. UUU – так звучать емоції, які ми вклали в пісню. Якщо перекласти з французької ті реп-шматочки, то стає зрозумілим, що пісня про те, які почуття ми переживаємо, коли нас полишає кохання: «Я хочу все це забути і видалити тебе з свого минулого.

Відео вийшло атмосферним і якимось дійсно вібруючим в хорошому сенсі цього слова. Після перегляду відео залишається післясмак, як від фантастичного фільму Люка Бессона: яскраво, алегорично і інтригуюче сексуально. Відеоряд побудований на контрастних поєднаннях: «космічні», холодні образи, в яких постає LAUTA, перегукуються з чуттєвими, емоційними і навіть трохи «безбашенними» кадрами.

Співачка пояснює незвичайну назву пісні і ділиться деталями зйомки:

– Назва у пісні не випадково з трьох букв. Я вірю в магію чисел, і число 3 для мене щасливе. Як ви помітили, назви майже всіх моїх пісень з трьох букв. До того ж написана латиницею буква U виглядає як підкова. А три підкови вже точно принесуть вдачу! Хоча під час зйомок величезна буква U так хиталася піді мною, що було дуже страшно з неї впасти. Відео на пісню ми знімали в лютому, буквально перед початком пандемії. За настроєм пісня хльостка, зухвала, абсолютно неромантична. І mood-video якраз показує це настрій в динаміці. У ньому я з’являюся в образі холодної недоступною королеви».

Пісня і відео вже в ротації популярних радіостанцій та телеканалів, а також на всіх доступних цифрових майданчиках.

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