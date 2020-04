Голосуй за трек, який прозвучить у «Перших ластівках»!

Просто зараз голосуй за композицію, яку хочеш почути в другому сезоні молодіжного трилера

Уже місяць триває конкурс «Перші ластівки М’юзик». Глядачі Нового каналу шляхом голосування в соцмережах вибирають кращі треки тижня серед композицій-конкурсантів. Сьогодні стартує голосування на сайті Нового каналу, в якому змагатимуться переможці чотирьох минулих тижнів. Трек, який набрав найбільше голосів, стане Переможцем місяця і гарантовано прозвучить у другому сезоні серіалу «Перші ластівки» на Новому каналі.

Прямо зараз ви можете послухати треки всіх Переможців тижнів за квітень та віддати голос своєму фаворита! Голосування за Переможця місяця триває до 30.04, і в ньому приймають участь шість композицій:

SerKov1ch – Alone but Lovely

Cloudless – Drown Me Down

Stas Shurins – Keep me in