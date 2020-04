Артистка хоче підняти настрій усім, хто залишається вдома під час карантину

Американська співачка Леді Гага разом зі Всесвітньою організацією здоров’я організовує найбільший онлайн-концерт за участю зірок світового шоу-бізнесу. Селебріті запросила популярних акторів і музикантів приєднатися до її проекту One World: Together at Home. Його мета – створити атмосферу комфорту і єдності в період пандемії коронавирусу.

Онлайн-концерт Леді Гаги пройде вже цієї суботи, 18 квітня, починаючи з 14:00 за східним часом. Шоу йтиме практично цілий день і транслюватися на багатьох світових каналах, включаючи YouTube, Amazon Prime, Instagram, Twitter, Facebook, Apple, Twitch, Tidal. У прямій трансляції візьмуть участь Біллі Айлиш і Фіннеас О’Коннелл, Тейлор Свіфт, Дженніфер Лопес, Опра Уїнфрі, Фаррелл Вільямс, Меттью МакКонахі, Селін Діон, Пол Маккартні, Стіві Уандер, Елтон Джон, Ідріс Ельба та багато інших. Ведучими заходу стануть Джиммі Феллон, Джиммі Кіммел і Стівен Кольбер. В якості гостей в ефірі з’являться Девід Бекхем, Ідріс Ельба, Керрі Вашингтон і Пріянка Чопра.

Наступного дня концерт покаже британський телеканал BBC. Крім кращих виступів артистів, у версію для британського телебачення будуть включені інтерв’ю з співробітниками Національної служби охорони здоров’я та місцевими музикантами.

Фото: Getty Images

