«Євробачення-2020» проведуть онлайн: що відомо

Організатори хочуть підняти настрій шанувальникам пісенного конкурсу

Нещодавно стало відомо, що через пандемію коронавірусу було прийнято рішення відмінити «Євробачення-2020». Європейський мовник зробив заяву, що переносить проведення конкурсу на наступний рік. Але як стало відомо з офіційного Twitter та сайту «Євробачення», організатори вирішили провести шоу онлайн.

Альтернативне онлайн-шоу не буде «Євробаченням» у класичному розумінні. Адже організатори приберуть конкурсну складову – визначення переможця. Основна мета задуму – розважити і об’єднати всіх фанатів в Європі в період карантину.

Також організатори «Євробачення» підтримають артистів, які мали б представляти свої країни на пісенному конкурсі цього року.

– Ми маємо намір за допомогою програмування і на наших онлайн-платформах в найближчі місяці вшанувати пісні і виконавців, які були обрані для Євробачення-2020, – йдеться в повідомленні організаторів.

У традиційному форматі «Євробачення» відбудеться вже у 2021 році. Організатори залишили за країнами-учасницями право самостійно обирати представника на конкурс. Але якщо країна все ж вирішить відправляти у Роттердам артиста, який мав виступати цього року, потрібно буде змінити конкурсну пісню.

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