Бред Пітт зробив ремонт для своєї візажистки

Зірка не побоявся взятися за брудну роботу

Голлівудський актор Бред Пітт зробив ремонт у будинку своєї візажистки Джин Блек. У такий спосіб він вирішив віддячити жінці за її роботу та показати своє щире ставлення до неї.

Ремонт для своєї візажистки Бред Пітт зробив у рамках американського шоу Дрю і Джонатана Скотта Celebrity IOU. У ньому знаменитості допомагають робити ремонт у людей, які допомогли їм добитися успіху, але самі не стали всесвітньо відомими. Джин Блек працювала разом з Піттом над десятками фільмів. За цей час вони встигли стати близькими. Тому Бред вирішив перетворити її гараж на гостьовий будиночок. Він не лише взяв участь у розробці дизайну, а й не боявся брудної роботи і з задоволенням орудував молотком та зносив стіни.

– Вона – моя сім’я. Ми як брат і сестра. Я її дуже ціную, – сказав Бред Пітт про Джин Блек.

Для самої візажистки це стало сюрпризом. Адже усі роботи проходили поки її не було вдома. Побачивши кінцевий результат, Джин не змогла стримати емоції, чим довела до сліз і самого Бреда Пітта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram hgtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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