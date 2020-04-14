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14 квітня
Через веб-камеру: Белла Хадід знялася оголеною в домашній фотосесії для Vogue
Зйомка для італійського глянцю проводилася дистанційно
Світова супермодель Белла Хадід взяла участь в онлайн-фотосесії для італійського Vogue. На знімках дівчина постала оголеною. Результати роботи селебріті показала у своєму Instagram.
Відомо, що зйомка проводилася дистанційно, знаменитість позувала перед фотографом через веб-камеру. За фотосесію Белла Хадід змінила два образи. На перщій серії знімків вона з’явилася на підборах у чорних трусиках та у кофтинці з принтом, а у зубах вона тримала синю повітряну кульку. Фоном слугували білі двері. На інших знімках зірка постала повністю оголеною, прикриваючись лише букетом квітів у вазі. Модель також зняли без одягу в прикрасах від французького бренду Chanel.
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bellahadid 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Фотографом дистанційної зйомки стала Бріанна Капоцці, а стилістом виступила Хейлі Волленс. Разом вони онлайн керували процесом знімання.
Фото: Getty Images
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