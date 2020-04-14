Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЧерез веб-камеру: Белла Хадід знялася оголеною в домашній фотосесії для Vogue

Через веб-камеру: Белла Хадід знялася оголеною в домашній фотосесії для Vogue

Зйомка для італійського глянцю проводилася дистанційно

Світова супермодель Белла Хадід взяла участь в онлайн-фотосесії для італійського Vogue. На знімках дівчина постала оголеною. Результати роботи селебріті показала у своєму Instagram.

Відомо, що зйомка проводилася дистанційно, знаменитість позувала перед фотографом через веб-камеру. За фотосесію Белла Хадід змінила два образи. На перщій серії знімків вона з’явилася на підборах у чорних трусиках та у кофтинці з принтом, а у зубах вона тримала синю повітряну кульку. Фоном слугували білі двері. На інших знімках зірка постала повністю оголеною, прикриваючись лише букетом квітів у вазі. Модель також зняли без одягу в прикрасах від французького бренду Chanel.

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Фотографом дистанційної зйомки стала Бріанна Капоцці, а стилістом виступила Хейлі Волленс. Разом вони онлайн керували процесом знімання.

Фото: Getty Images

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