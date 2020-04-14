Новий каналG.spaceШОУМАНІЯДженніфер Лопес станцювала гарячу сальсу з екс-бойфрендом

Дженніфер Лопес станцювала гарячу сальсу з екс-бойфрендом

Наречений зірки був присутній при цьому шоу

Американська співачка Дженніфер Лопес влаштувала гарячі латиноамериканські танці разом зі своїм колишнім репером Пі Дідді в онлайн-режимі. Але ти не подумай зайвого, адже все було зроблено з благодійною метою. Та й майбутній чоловік селебріті бейсболіст Алекс Родрігес усе бачив і сам повеселився.

Справа у тому, що 50-річний американський репер Пі Дідді організував благодійний танцювальний марафон в Instagram. Його метою було зібрати гроші для благодійної організації, яка займається закупівлею медичного устаткування.

І ось раптом до прямого ефіру підключилася колишня репера Джей Ло. Пара станцювала віртуальну сальсу під трек Елвіса Креспо «Suavemente». Відеозапис онлайн-сальси опублікована на фан-сторінці Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес і Пі Дідді зустрічалися з 1999 по 2001 рік. В одному з інтерв’ю той період свого особистого життя Джей Ло називала «божевільним».

Фото: Getty Images

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