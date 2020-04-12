Гарячі 23! Як MELOVIN відсвяткував День народження? Ексклюзив!
Артист розповів, як провів свято в умовах карантину
Українському співаку MELOVIN’у 11 квітня виповнилося 23 роки! Святкувати цей день представнику України на «Євробаченні-2018» довелося в умовах карантину, тому пройшло усе трошки не так, як планувалося довгі тижні.
– Насправді, я планував гучну вечірку на 35 людей та акустичний концерт за участю меловінаторів. Але у зв’язку з карантином плани змінилися і це все трошки змістилося і перенеслося на травень. Я відсвяткував День народження в Одесі вдома у затишній атмосфері, в колі найближчих людей. Було все: море несподіваних подарунків від сім‘ї, друзів, фанів та звісно ж традиційне фото в Одесі, – поділився MELOVIN ексклюзивно з Новим каналом.
Від меловінаторів іменинник отримав безліч подарунків поштою. Найкрутішим та найціннішим для нього стала чорна парасолька-тростина зі срібним черепом від бренду Alexander McQueen. Це була давнішня мрія MELOVIN’а, яку здійснили його фанати.
Також на честь дня народження у своєму Instagram MELOVIN вперше поділився своїми дитячими фото. Співак опублікував серію з п’яти фотографій, де показав себе геть маленьким у різному віці. Варто відзначити, що у малюку на знімках вже можна впізнати майбутню зірку MELOVIN’а.
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