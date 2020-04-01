Прем’єра треку: Барських запускає серію одиночних вечірок в стилі #STAYHOME

Найуспішніший сингл зимово-весняного сезону «Лей, не жалей» стає ще й танцювальним. Офіційний ремікс вже в мережі!

«Мені, так як і вам, незвично і складно сидіти вдома на карантині! Особисто мене рятує музика, і я хочу поділитися нею з вами. Для тих, хто за чотири місяці з моменту релізу заслухав до дірок трек «Лей, не жалей», я підготував ремікс! Трек буде доступний в середу, 1 квітня. І це не жарт! Як і те, що зараз дуже важливо залишатися в доброму гуморі і … не забувати мити руки! Будьте здорові!», – написав виконавець в своєму Instagram.

17 тижнів перший сингл з фінального альбому туманотрилогіі «1990» знаходиться в радіоефірі по всьому світу. За цей час «Лей, не жалей» встиг отримати «золотий статус» цифрових продажів і прозвучати сумарно в радіоефірі близько 800 тис. разів.

Безпрецедентним для нашого шоу-бізнесу є і той факт, що протягом 8-ми тижнів трек Барських утримує лідерство головного чарту медіапортал TopHit – Top Radio Hits, випереджаючи The Weeknd з його композицією Blinding Lights з різницею в 200 тисяч ефірів.

Згідно зі статистикою цього ж аналітичного сервісу, трек «Лей, не жалей» протягом кожного тижня звучить не менш 60 тис. А це означає, що мінімум 6 радіостанцій в світі щохвилини відтворюють даний сингл.

З не меншим успіхом трек Макса Барських займає лідируючі позиції хіт-парадів усіх топових радіостанцій СНД, включаючи: Love Radio, Русский Хіт, Europa Plus, Русское Радио Україна, NRJ, Наше радіо і багатьох інших.

Новинкою Барських закликає слухачів залишатися в доброму гуморі, щоб виконувати всі запобіжні заходи.

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