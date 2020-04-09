І якщо ти подумала про «Друзі», то будеш сильно здивована

Під час карантину, мабуть, три найпоширеніші способи провести вільний час – це зайнятися спортом, почитати книги та подивитися фільми і серіали. Хтось шукає свіжі серіальчики до своєї колекції, а комусь подобається передивлятися вічні легенди.

Одна з найпопулярніших стрімінгових платформ Netflix визначила свій найпопулярніший серіал за період карантину. Виявляється, що залишаючись вдома, люди дивляться… «Офіс»! За останні три тижні комедійний серіал подивилося більше 200 тисяч користувачів. Схоже, що всі вже засумували за оупенспейсами.

Якщо ти ще не дивилася це шоу, тоді даємо невеличке оверв’ю. Серіал «Офіс» розповідає про трудові будні невеликого регіонального офісу великої паперової компанії. Кожен епізод – це подія з життя офісних працівників, з якими щодня трапляються кумедні (і не тільки) ситуації. Вмикай «Офіс», щоб він хоч десь у тебе був!

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