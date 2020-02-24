Культовий серіал «Друзі» отримає продовження! Знаємо, що тобі, як і нам, набридли ці плітки і вже мало віриться…. Але це правда! Легендарний ситком «Друзі» повернеться на екрани з оригінальним кастом. Про це пише Deadline.

Стрімінгова платформа HBO Max владнала всі деталі проекту та офіційно оголосила, що реюніон «Друзів» таки відбудеться. Відомо, що спешиал триватиме всього годину. Деталі сценарію не розголошуються.

Найважче домовитися було з усіма акторами. Але Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер дійшли компромісу з Warner Bros. TV. У фінальних сезонах серіалу «Друзі» неповторна шістка отримувала по мільйону за кожну серію. А за спешиал їм заплатять від 3 до 4 мільйонів доларів. Загалом на виробництво реюніону планують виділити 20 мільйонів доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jenniferaniston 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, реюніон пов’язаний з повторним запуском на HBO Max серіалу «Друзі», який поки ще можна подивитися по підписці на Netflix. Права на показ проекту обійшлися стрімінговій платформі в 425 мільйонів доларів. HBO Max запуститься в травні цього року. Тому і спешл «Друзів» вийде вже у травні цього року!

Фото: Getty Images

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