Через пандемію коронавірусу виробництво спешлу відклали

Більше 15 років усі так чекали на продовження культового ситкому усіх часів «Друзі». У мережі стільки разів з’являлися плітки, що ось-ось розпочнуть зйомки. Але творці серіалу та актори весь час спростовував інформацію. І коли нещодавно стало відомо про спеціальний випуск «Друзів» з оригінальним кастом, фанати нарешті стали щасливими.

Але через пандемію коронавірусу зйомки спеціального епізоду серіалу «Друзі» вирішили відкласти. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Виробництво спешлу повинно було розпочатися вже через тиждень. А сам проект мав вийти у травні. Але тепер зйомки розпочнуться не раніше травня.

У спеціальному випуску з’являться всі шість виконавців головних ролей — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі, Девід Швіммер.

Подивитися новий епізод можна буде на стримінговому сервісі HBO Max.

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