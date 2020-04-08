Після карантину вийде ще одна частина пригодницької гри

Франшиза «Джуманджі», крайня частина якої вийшла минулого року, поповниться ще одним фільмом. Про це пише видання Collider з посиланням на режисера Джейка Кездана.

Команда останніх двох частин «Джуманджі» вже розпочала підготовку четвертого фільму. Але через пандемію коронавірусу плани довелося відкласти.

– Ми тільки починали обговорення до цього глобального лиха, і ми відновимо роботу, щойно все владнається, – зазначив режисер Джейк Кездан.

Яким буде сюжет, творці фільму ще не визначилися. Але планується, що до роботи повернеться оригінальний акторський склад разом з Двейном Джонсоном. Джейк Кездан зізнався, що хотів би розкрити історію Йоргена Жорстокого (Рорі Макканн), за якого грав невідомий герой. Режисер сподівається тримати рівень захопливості та непередбачуваності фільма-гри.

Нагадаємо, оригінальний фільм «Джуманджі» вийшов на екрани у 1995 році. А у 2017 році вирішили зробити його перезапуск під назвою «Джуманджі: Поклик джунглів». Після його успіху творці ремейку випустили «Джуманджі: Новий рівень». В останніх двох фільмах головні ролі ігрових персонажів гри виконали Двейн Джонсон, Джек Блек, Карен Гіллан і Кевін Гарт.

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