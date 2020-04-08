Карантин через загрозу коронавірусної інфекції для багатьох став справжнім випробуванням. Виявилося, що не так-то просто уникати контакту з оточуючими та не виходити з дому. І скільки б фільмів або серіалів ми не планували переглянути під час ізоляції, всім нам час від часу стає нудно. Що ж робити в такі моменти? Брюс Вілліс знайшов несподіваний вихід із ситуації!

На час карантинного режиму актор переїхав в будинок колишньої дружини Демі Мур, щоб більше часу проводити з доньками. Схоже, це була чудова ідея. Адже, судячи з соціальних мереж Брюса, Демі та їхніх дітей, вони постійно знаходять нові способи розваг на самоізоляції. Підписуйся на цю сімейку, з ними весело!

Днями на Instagram-сторінці молодшої дочки Вілліса-Мур – 26-річної Таллули – з’явилося відео однієї з таких розваг. Так, Брюс Вілліс надумав стати особистим перукарем доньки, і зробив їй нову стрижку за допомогою… електричної бритви!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tallulah (@buuski) 7 Апр 2020 в 6:05 PDT

Процес стрижки зіркові батько та донька зняли на відео. І, звичайно ж, опублікували його в мережі! До речі, Брюсу Віллісу в перукарській справі допомагала старша донька – 31-річна Румер. У своїх Stories дівчина поділилася сімейним фото, підписавши: «Я стаю дуже серйозною, коли голю голови».

Пізніше з’ясувалося, що на нову стрижку Таллула зважилася заради фотосесії, яку вони з сім’єю влаштували на задньому дворі їхнього будинку. На портретах, які донька Брюса Вілліса та Демі Мур опублікувала в Instagram, вона позує топлес на тлі дерев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💡💡💡 — @rumerwillis Публикация от tallulah (@buuski) 7 Апр 2020 в 5:53 PDT

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