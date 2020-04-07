Організуйте червону доріжку у себе вдома! Зірка серіалу «Поза» Біллі Портер закликає всіх влаштувати домашній міні-показ.

Золотий топ, туфлі на високих підборах, яскрава спідниця і неймовірне дефіле … на своєму ж дворі. Американський актор, відомий своїми неймовірними луками на червоних доріжках, почав новий Quarantine Fashion Challenge в Instagram. І ось що потрібно зробити:

Посмотреть эту публикацию в Instagram theebillyporter 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Злізь з дивана і зніми відео свого запаморочливого дефіле, що гідне лежебоки вищого рівня, – написав Біллі.

Що одягати – вже ваша турбота. Це може бути образ ніби на церемонію Оскар, а може – ваша улюблена футболка, шорти і укладка «загубив гребінець п’ять днів тому».

Найкращі образи, що будуть відзначені хештегом #BillyPorterFashionChallenge, потраплять в сторіз голлівудської зірки!

Дефіле людей в ковдрочках і піжамах не змусили себе чекати:

Посмотреть эту публикацию в Instagram lunafalesia 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram lucrecer 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, що першим в Quarantine Fashion Challenge був челендж, де пропонувалося відтворити образ Біллі Портера на Met Gala 2019 з домашнього одягу. Це теж було весело:

Посмотреть эту публикацию в Instagram damemudd 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram shimmytwinmarya 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото – @theebillyporter

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