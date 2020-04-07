Зірка кіно може зробити шоу з будь-чого

Американський актор Вілл Сміт вирішив зробити зі свого життя на карантині цілий серіал. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Селебріті вирішив провести час у самоізоляції з користю. Він взявся знімати серіал про те, як він та його рідні і друзі проводять час на карантині через пандемію коронавірусу. Своє шоу Вілл Сміт назвав «Will From Home». Виходити воно буде щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці на Snapchat. Всього планується відзняти 12 серій.

– Вілл відчував багато нереалізованої творчої енергії і був схвильований можливістю зробити щось по-новому і по-іншому, – заявив глава відділу оригінального контенту Snap Міллс.

Вілл Сміт вже перетворив свій гараж на знімальний майданчик і почав працювати над серіями. З нетерпінням чекатимемо контенту від актора! У нього прекрасне почуття гумору.

Фото: Getty Images

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