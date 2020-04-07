Альбом називається Live і налічує чотири треки

Іван Дорн продовжує свої експерименти в електронній танцювальній музиці. На цей раз він шукав нового звучання разом з Seven Davis Jr, який обожнює джаз, соул і альтернативний R & B.

А все почалося з того, що Іван колись купив один з альбомів Seven Davis Jr в Лос-Анджелесі. А незабаром музиканти вже обговорювали спільну творчість. До слова, в 2019 році на лейблі Masterskaya вийшов альбом S.O.S. цього американського виконавця.

І ось в квітні – нова порція треків з душею джазу і переливами соулу та ще й англійською мовою.

Слухаємо Іван Дорн & Seven Davis Jr – Live:

Так як весь світ захопили карантин і самоізоляція музиканти зробили сюрприз для фанатів – заспівали в живу весь міні-альбом і виклали у вільний доступ на Youtube:

Відмінний альбом для міні-вечірки на карантині!

Фото – @dorn_ivan

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