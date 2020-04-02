Український гурт The Hardkiss представив сильний кліп на сингл «Гора».

Дивитися прем’єру кліпу The Hardkiss – Гора онлайн:

The Hardkiss називають своє крайнє творіння піснею-легендою про останній шанс людства на виживання. Адже, як стверджують кліматологи, точка неповернення ближче, ніж ми гадаємо.

У відео показано історію планети та природи. Акцент зроблено на те, який невиправний та жахливий слід люди залишають після себе.

Текст до пісні «Гора» фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна написала, коли восени Київ накрив аномальний смог. А у вирі останніх подій, фраза з пісні «народились сильними, а стали вразливими» знайшла новий сенс.

– Зараз ми отримали шанс, побувши в ізоляції, зрозуміти себе. Тепер ми маємо час поміркувати й нарешті усвідомити — ми не боги. Природа сама дала нам «паузу» для цього. Натомість їй дуже просто позбутися нас, людства, – поділилася своїми думками Юлія Саніна.

Співавтором треку «Гора» став Вал Бебко. Режисером кліпу виступив Мітті Місюра, за задумом якого солістка The Hardkiss постає в ролику в образі Жанни д’Арк.

– Ми знайшли найреалістичніші локації, що підкреслюють історію-антиутопію, де не вщухає безконтрольний вогонь. Згорілий ліс, який ми легко знайшли під Києвом — це нащадок, а хлопчик потім — надія. Чарівний сад у кожному з нас. Але шлях до нього складний, як сходження на найкрутішу гору, – пояснив ідею кліпу Мітті Місюра.

Новий трек «Гора» увійде до майбутнього альбому The Hardkiss. Його реліз заплановано на 2021 рік.

Фото: Андрій Максимов та Ян Сталевський

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