«DRAMA – ACT 1»: KADEBOSTANY випустили новий альбом та міні-фільм

Швейцарський гурт Kadebostany презентували новий альбом «DRAMA – Act 1.», що складається з 4 треків. Один з них записаний спільно з вокалісткою гурту KAZKA

– Ідея альбому з’явилася у мене влітку 2019 на острові Ібіца. За три дні відпочинку я створив у своїй голові новий всесвіт, який за три місяці потому перетворився на DRAMA, натхненну театром, оперою та сюреалістичним кіно, – згадує президент республіки Кадебостан Гійом де Кадебостані.

«DRAMA – Act 1.» складається із чотирьох треків, в кожному із яких задіяний різний вокаліст: Irina Rimes, KAZKA, Fang the Great та Celia, двоє останніх також приєдналися до гурту в ролі турових вокалістів.

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Однією із вокалісток альбому стала Саша Заріцька, учасниця українського гурту KAZKA. Разом із нею Kadebostany записали трек «Baby, I’m Okay».

– З Гійомом ми познайомились у Києві після концерту Kadebostany. Він сказав, що йому подобається наша музика та запропонував записати разом трек, а вже за кілька тижнів скинув пісню «Baby I’m Ok». Ми писали партії Саші в нашій київській студії, а він – дуже уважно і, навіть, прискіпливо корегував процес зі Швейцарії. Круто співпрацювати зі справжнім професіоналом, який точно знає, чого хоче та на всі 100% поринає у творчій процес, — розповідає музичний продюсер гурту KAZKA Андрій Уреньов.

Разом із новим ЕР гурт також презентує 20-хвилинну відеороботу, що включає у себе всі 4 пісні з «DRAMA – Act 1». Відео знайомить нас із непростим світом, що створює Гійом. Це заплутана театральна п’єса на п’яти різних мовах, що побудована на імпровізації головних героїв.

– В моїй голові було чимало різних образів, деякі із них родом із дитинства, деякі навіяні новими враженнями і недавніми подіями мого життя. Ці образи і стали основою для мого фільму, а далі ми просто розважалися та імпровізували командою, – пояснює Кадебостан.

Кліп знімали у Стамбулі, режисером виступив Hasan Kuyucu, із яким гурт вже співпрацював під час зйомок кліпу Mind If I Stay. Головними героями відеороботи стали вокалісти ЕР та сам Гійом.

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– Між пропозицією стати частиною великої відеороботи Kadebostany до EP DRAMA і початком знімань пройшов лише тиждень. Все сталося дуже стрімко, саме так, як я люблю! Квиток на літак, пару годин на всі справи і от ми вже дрифтуємо з Гійомом в тачці десь посеред Стамбулу. Всі сцени супроводжував пронизливий вітер, а співати в машині, яка обертається на швидкості виявилося зовсім непростим завданням. Та вся команда дуже підбадьорювала мене і всіляко допомагала, тож цей відеокліп, напевно, був знятий найшвидше в історії KAZKA, — ділиться враження від зйомок Саша Заріцька.

View this post on Instagram A post shared by KAZKA (@kazka.band) on Apr 3, 2020 at 3:11am PDT

Нагадаємо, що гурт Kadebostany став спеціальним гостем на великому сольному концерті KAZKA у Києві, який відбувся 4 березня в столичному Палаці Спорту. Там музиканти разом заспівали декілька світових хітів швейцарського гурту та вперше наживо презентували трек «Baby I’m Ok».

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