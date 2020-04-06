Новий формат диктує пандемія коронавірусу

Продюсери популярного серіалу «Офіс» Бен Силверман і Пол Ліберштейн збираються зняти комедійне шоу про віддалену роботу. Як зізналися самі творці, ідея нового проекту виникла через пандемію коронавірусу, яка змусила багатьох перейти у режим віддаленої роботи. Про це пише видання Deadline.

Очікується, що гумористичне шоу розкаже історію роботу працівників невеликого підприємства в умовах віддаленого режиму. Головним героєм серіалу стане глава корпорації, який буде намагатися піднімати бойовий дух своїх співробітників за допомогою онлайн-зв’язку.

Мабуть, у сьогоднішніх реаліях серіал набуде значної популярності. Адже багато хто зможе розгледіти у героях себе. Продюсери не приховують, що ідею їм підкинув COVID-19.

Коли розпочнуться зйомки та коли вийде проект на екрани – поки не відомо. Кого розглядають на головні ролі, теж не повідомляють.

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