Новий каналG.spaceШОУМАНІЯБіполярний розлад: Селена Гомес розповіла фанам про свій діагноз

Біполярний розлад: Селена Гомес розповіла фанам про свій діагноз

На карантині багато зірок проводять спільні прямі ефіри, і Гомес – не виняток. Разом з Майлі Сайрус на радість шанувальникам вони влаштували пряму трансляцію і базікали про все. В ході цієї розмови Селена зізналася подрузі і глядачам, що лікарі діагностували у неї психічний розлад

Як виявилося, ще до початку карантину співачка пройшла обстеження в психіатричній клініці, і лікарі поставили їй невтішний діагноз: біполярний розлад. Звідси і всі перепади настрою, і регулярні депресії виконавиці.

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Під час прямого ефіру Гомес зізналася, що їй стало легше після того, як лікарі повідомили про діагноз. Адже коли ти попереджений, значить, озброєний. Виконавиця впевнена, що тепер їй буде легше впоратися з постійними панічними атаками і нападами страху, адже вона знає причину.

Фото: selenagomez

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