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06 квітня
Boy or Girl? Кеті Перрі та Орландо Блум розсекретили стать майбутньої дитини
Молоді батьки зробили оригінальний анаунсмент
Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум нарешті оголосили стать свого первістка. Барабанний дріб… Зіркова пара чекає на дівчинку! Про це Кеті Перрі повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Кеті Пері опублікувала фото Орланда Блума, вимазаного рожевим кремом. «Це дівчинка», – підписала кумедний знімок артистка.
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katyperry 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Як повідомляють інсайдери, пара надзвичайно рада, що у них буде саме донька. «Вони обоє дуже раді, що у них буде дитина. І обоє в захваті від того, що це дівчинка. Вони щасливі, що зараз можуть сфокусуватися на такій дивовижній і позитивній події», – розповіло анонімне джерело виданню People.
Нагадаємо, що
про свою вагітність Кеті Перрі повідомила за допомогою кліпу, де постала вже з кругленьким животиком. До того пара тримала це в секреті.
Фото: Getty Images
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