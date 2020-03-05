Артистка розповіла про це за допомогою нової пісні

Американська співачка Кеті Перрі стане вперше мамою! 35-річна зірка подарує своєму кохану актору Орландо Блуму малюка. Про це співачка повідомила оригінальним способом. Вона випустила новий кліп на пісню Never Worn White, у якому постала вже з кругленьким животиком.

У кліпі Never Worn White Кеті Перрі співає про свої почуття до Ордандо Блума та повідомляє усім, що готова одягнути білу сукню та сказати «Я згодна». У відео співчака постає у трьох образах: у білій сукні, де вже видніється животик, з квітами на оголеному тілі та у легкій прозорій сукні, яка вже явно підтверджує вагітність.

Фанати спочатку засумнівалися у правдивості вагітності Кеті Перрі. Але вже через годину після прем’єри кліпу Never Worn White співачка вийшла у прямий ефір у своєму Instagram та підтвердила цікавий стан.

«Ми дуже схвильовані і щасливі. Мабуть, це найбільший секрет, який мені доводилося зберігати», – зізналася Кеті Перрі.

Співачка розповіла, що їх з Орландо Блумом малюк повинен народитися влітку. Також вона натякнула, що влітку порадує фанів ще однією важливою подією. Невже Кеті Перрі та Орландо Блум нарешті одружаться? У лютому минулого року пара заручилася та почала планувати весілля у Діснейленді.

Фото: Getty Images

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