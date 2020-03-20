Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Несіть вогнегасник! Оголена Белла Хадід з’явилася на сторінках корейського Vogue
Пікантними кадрами супермодель поділилася на офіційній сторінці в Instagram
23-річна Белла Хадід взяла участь у фотосесії для квітневого номеру Vogue (Корея). Супермодель позувала в спокусливому луці від Gucci: чорній спідниці з розрізом до стегна та латексній пов’язці, яка ледь прикривала оголені груди. Пікантності образу додали довгі рукавиці та широкий чокер.
Першими кадрами з фотосесії Белла Хадід поділилася у своєму Instagram. «Смішно зараз, під час повного хаосу, писати про свою роботу, – написала супермодель. – Але я дуже вдячна за цю співпрацю з Vogue Корея. Квітень 2020 року. Жити і любити, любити і жити».
Підписникам Белли Хадід її пікантна фотосесія для корейського Vogue дуже сподобалася. Вони засипали Instagram-сторінку моделі численними компліментами: «Зупинися! Це занадто для коронавірусу», «Ти справжній янгол, Белло», «Ідеальна жінка».