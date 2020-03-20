Пікантними кадрами супермодель поділилася на офіційній сторінці в Instagram

23-річна Белла Хадід взяла участь у фотосесії для квітневого номеру Vogue (Корея). Супермодель позувала в спокусливому луці від Gucci: чорній спідниці з розрізом до стегна та латексній пов’язці, яка ледь прикривала оголені груди. Пікантності образу додали довгі рукавиці та широкий чокер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid) 17 Мар 2020 в 12:00 PDT

Першими кадрами з фотосесії Белла Хадід поділилася у своєму Instagram. «Смішно зараз, під час повного хаосу, писати про свою роботу, – написала супермодель. – Але я дуже вдячна за цю співпрацю з Vogue Корея. Квітень 2020 року. Жити і любити, любити і жити».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid) 17 Мар 2020 в 3:37 PDT

Підписникам Белли Хадід її пікантна фотосесія для корейського Vogue дуже сподобалася. Вони засипали Instagram-сторінку моделі численними компліментами: «Зупинися! Це занадто для коронавірусу», «Ти справжній янгол, Белло», «Ідеальна жінка».

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