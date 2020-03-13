Белла Хадід показала оголені груди! Оце так форми!

Американська супермодель Белла Хадід влаштувала пікантну фотосесію, де знялася в сорочці на голе тіло. Гарячою фотографією 23-річна селебріті поділілася у своєму Instagram.

На знімку Белла Хадід постала у білосніжній розхрістаній сорочці, яка показала красиві груди моделі. Дівчина підняла руки, запустивши кісті у волосся. Оголені груди зірка частково «замалювала» на знімку, щоб фото пройшло цензуру Instagram и не було видалено. Образ селебріті доповнено браслетом у виде масівної золотістої ланцюжки и натуральним макіяжем. Такоже Хадід розстебнула шірінку джінсів и приспустили їх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bellahadid 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Підпісала такий зваблівій знімок Белла Хадід так: «Дайте мені Щось солоденьке».

Автором фото стала фотограф Алана О’Херліхі, а образ Хадід Створив візажист Сем Виссер.

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