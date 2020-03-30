Настя Каменських зачитала репчинку про карантин

Артистка представила музичний скетч про самоізоляцію

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вирішила підтримати усіх, хто зараз свідомо залишається вдома та перебуває на карантині через пандемію коронавірусу. Запальна артистка прямісінько вдома записала музичний скетч. Називається він LA CUARENTENA | КАРАНТИН.

– Друзі, я розумію, що дедалі важче дотримуватись домашнього режиму, проте зараз це вкрай необхідно. Важливо берегти себе та своїх рідних і, звісно, тримати позитивну хвилю, – звернулася до усіх Настя Каменських.

Музичний скетч NK записала одразу п’ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою, яка з’явилась не просто так. Трек «Elefante», який після релізу підкорив радіохвилі у США, Канаді та Мексиці, вже тривалий час займає перші місця головних музичних чартів Туреччини.

У своєму Instagram Каменськиих зізналася, що репчинку написав її чоловік Потап. А ось іспанську частину скетчу придумала сама NK. Не дарма ж співачка стільки часу вчить іспанську мову.

Читай також:

Настя Каменських поділилася ТОП-3 вправами для домашнього тренування

Музична п’ятничка: Настя Каменських влаштує онлайн-концерт