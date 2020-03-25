Настя Каменських поділилася ТОП-3 вправами для домашнього тренування

Артистка допомагає своїм підписникам тримати форму під час карантину

Співачка Настя Каменських відома не тільки своїм красивим голосом та успіхами у світовому шоу-бізнесі. Фанати люблять артистку ще й за її звабливі форми, які дівчина постійно відточує. Тримати себе у прекрасній формі Насті Каменських допомагає правильне харчування та щоденні заняття спортом. А у період карантину – це взагалі маст! Щоб підтримати своїх шанувальників, Настя Каменських запускає цикл регулярних домашніх онлайн-тренувань у своєму Instagram.

– Коли я провела перше онлайн-тренування з вами і отримала так багато фідбеку, то зрозуміла, що хочу і буду продовжувати! Тому на період карантину ми з вами будемо регулярно займатися разом! Я розробляю програму тренувань із моїм тренером Андрієм Хоміцьким. Будемо робити тонкі талії, пружні Кім, стрункі ніжки та підтягнуті ручки! – з ентузіазмом поділилася Настя Каменських.

Настя Каменських також поділилася трьома базовими вправами, які допоможуть увійти у ритм домашніх тренувань. Перед їх виконанням не забудь виконати суглобову зарядку!

Сідничний місток.

Ця вправа підійде як новачкам спорту, так і професіоналам. Техніка виконання нескладна. Лягаємо на спину, руки вздовж тулуба, упор на зігнутих ногах, поперек щільно притиснутий до підлоги. Робимо вдих і на видиху піднімаємо таз і спину доти, поки тіло не прийме позицію рівної натягнутої струни. У вищій точці максимально стискаємо сідниці, затримуємося на кілька секунд. Вдих – повертаємося в нижню точку, не розслабляючи сідниці. Робимо 20-30 повторень. Можна два-три підходи, якщо є сили 🙂

Планка

Прийміть положення лежачи, спираючись на лікті і носочки випрямлених ніг, розставлених на ширині стегон. Розмістіть руки на рівні грудної клітини на відстані трохи ширше плечей. Головна умова правильної стійки в «планці» – прямий хребет. При виконанні вправи не прогинайте і не округляйте спину, дихайте природно і вільно. Піймайте «потрібну» напруга преса: воно залежить від положення таза, прогину попереку. Тримайтеся в такому положенні максимально довго.

Присідання

Для дівчат в цій вправі важлива правильна техніка, щоб не перекачати передню поверхню стегна і не перевантажити суглоби. Ноги на ширині плечей, стопи розставляємо так, щоби носочки були трохи розгорнуті в сторони, вагу переносимо на п’яти. Під час присідань не зводимо коліна всередину і не розводимо, суворо рівно, стопи – не повинні відриватися від підлоги. Намагайтеся також не виводити коліна вперед за рівень носочків. Вдих – опускаємося як мінімум до паралелі стегна з підлогою. Видих – підйом. Важливо у верхній точці коліна залишити злегка зігнутими, і опускаємося знову вниз.

#залиишайсявдома та займайся спортом! Коли карантин закінчиться, усі однаково захочуть піти на пляж з підтягнутими фігурами!

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