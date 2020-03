Герцогиня Сассекська повертається у кіноіндустрію

Меган Маркл нарешті відновлює свою акторську кар’єру. Невдовзі на екрани вийде документальний фільм студії Disney з озвучкою дружини принца Гаррі. Про це стало відомо спочатку з офіційного Twitter студії Disney, а пізніше інформацію підтвердив і Букінгемський палац. Для акторки це перший досвід в озвучці.

Майбутній фільм називається Elephant («Слон»). У ньому Меган Маркл озвучить закадровий текст. Подивитися фільм можна буде на каналі Disney + вже 3 квітня. Для Меган Маркл ця озвучка стане першою роботою у ролі акторки після того, як вона разом з принцом Гаррі склали з себе повноваження старших членів королівської родини.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/RtgymUMSV1

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 26, 2020