Скоро на екранах: Меган Маркл повертається у кіно
Герцогиня Сассекська повертається у кіноіндустрію
Меган Маркл нарешті відновлює свою акторську кар’єру. Невдовзі на екрани вийде документальний фільм студії Disney з озвучкою дружини принца Гаррі. Про це стало відомо спочатку з офіційного Twitter студії Disney, а пізніше інформацію підтвердив і Букінгемський палац. Для акторки це перший досвід в озвучці.
Майбутній фільм називається Elephant («Слон»). У ньому Меган Маркл озвучить закадровий текст. Подивитися фільм можна буде на каналі Disney + вже 3 квітня. Для Меган Маркл ця озвучка стане першою роботою у ролі акторки після того, як вона разом з принцом Гаррі склали з себе повноваження старших членів королівської родини.
Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/RtgymUMSV1
— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 26, 2020
Також на каналі Disney + вийде ще один фільм, який озвучить вже Наталі Портман. Називатиметься він Dolphin Reef («Дельфіновий риф»).
Як стає зрозуміло з трейлеру одразу до двох фільмів, у стрічці «Слон» розповідається про одну сім’ю, яка ув’язалася в надзвичайну подорож через Африку довжиною в тисячу кілометрів, яка повністю перевернула її життя.
Виявляється, що над картиною Меган Маркл працювала ще восени у Лондоні. Компанія сама звернулася до неї, щоб герцогиня читала закадровий текст. Про це пише видання Daily Mail.
Фото: Getty Images
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