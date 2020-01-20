Пара більше офіційно не представлятиме королеву

Королева Єлизавета ІІ звільнила принца Гаррі та Меган Маркл від виконання королівських обов’язків. Про це стало відомо з офіційної заяви Її Величності, яку нещодавно оприлюднив Букінгемский палац.

«Я визнаю усі виклики, з якими їм довелося зіткнутися за останні два роки і підтримую їхнє бажання жити більш незалежним життям. Хочу подякувати їм за їхню віддану роботу у цій країні, країнах Співдружності та поза її межами, а також особливо пишаюся тим, як Меган вдалося так швидко стати членом нашої родини», – йдеться у зверненні.

З весни 2020 року Меган Маркл та принц Гаррі більше не будуть використовувати свої королівські титули і перестануть отримувати державні кошти. Тобто, їх більше не можна буде називати «Їх королівські високості». Але подружжя залишаться герцогом та герцогинею Сассекськими, а за Гаррі збережеться титул принца, даний йому при народженні.

Самі ж герцоги Сассекські заявили, що хочуть повернути 2,4 млн фунтів, витрачені з бюджету Великобританії на ремонт їхнього будинку у Віндзорі.

Виступаючи на зустрічі благодійної організації Sentabale, Гаррі зазначив, що Британія – його дім і улюблене місце і “так буде завжди”. Також він зазначив: «Ми удвох зробили все, що змогли. Коли ми одружилися, ми були в передчутті, ми були в захваті і ми були тут, щоб служити … Я хочу, щоб ви зрозуміли: я не йду. Я буду служити Королеві, співдружності і виконувати свої військові обов’язки, просто я хочу зробити крок до спокійного життя».

Посмотреть эту публикацию в Instagram sussexroyal 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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