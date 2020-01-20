Ну ось і все! Меган Маркл та принц Гаррі залишилися без титулів та грошей
Пара більше офіційно не представлятиме королеву
Королева Єлизавета ІІ звільнила принца Гаррі та Меган Маркл від виконання королівських обов’язків. Про це стало відомо з офіційної заяви Її Величності, яку нещодавно оприлюднив Букінгемский палац.
«Я визнаю усі виклики, з якими їм довелося зіткнутися за останні два роки і підтримую їхнє бажання жити більш незалежним життям. Хочу подякувати їм за їхню віддану роботу у цій країні, країнах Співдружності та поза її межами, а також особливо пишаюся тим, як Меган вдалося так швидко стати членом нашої родини», – йдеться у зверненні.
З весни 2020 року Меган Маркл та принц Гаррі більше не будуть використовувати свої королівські титули і перестануть отримувати державні кошти. Тобто, їх більше не можна буде називати «Їх королівські високості». Але подружжя залишаться герцогом та герцогинею Сассекськими, а за Гаррі збережеться титул принца, даний йому при народженні.
Самі ж герцоги Сассекські заявили, що хочуть повернути 2,4 млн фунтів, витрачені з бюджету Великобританії на ремонт їхнього будинку у Віндзорі.
Виступаючи на зустрічі благодійної організації Sentabale, Гаррі зазначив, що Британія – його дім і улюблене місце і “так буде завжди”. Також він зазначив: «Ми удвох зробили все, що змогли. Коли ми одружилися, ми були в передчутті, ми були в захваті і ми були тут, щоб служити … Я хочу, щоб ви зрозуміли: я не йду. Я буду служити Королеві, співдружності і виконувати свої військові обов’язки, просто я хочу зробити крок до спокійного життя».
Фото: Getty Images
Читай також:
Сказала своє слово: Королева Єлизавета ІІ вирішила долю Меган Маркл та принца Гаррі
Новий голос в дубляжі: Меган Маркл підписала контракт з Disney