Новий каналG.spaceШОУМАНІЯУ Тілля Ліндеманна підтвердили коронавірус

У Тілля Ліндеманна підтвердили коронавірус

Соліста Rammstein терміново госпіталізували в Берліні із діагнозом COVID-19

За даними видання Bild загрози для життя 57-річного музиканта немає. Проте, він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

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Знаючи, як Тілль зазвичай ставитися до будь-яких правил (чого варта тільки його вилазка в Чорнобильську зону!), можна припустити, що фронтмен Rammstein знехтував запобіжними засобами.

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