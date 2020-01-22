Дружина принца Гаррі насолоджується життям без королівських обов’язків

Після відмови Меган Маркл та принца Гаррі від статусу «старших» членів королівської родини подружжя починає налагоджувати звичайне життя. Так, нещодавно Меган Маркл помітили на прогулянці з сином Арчі та двома песиками у супроводі охоронців. Гуляла молода матуся в парку неподалік від особняка на канадському острові Ванкувер, який подружжя орендувало після відмови від виконання королівських обов’язків. Про це пише Daily Mail.

Під час прогулянки з сином дружина принца Гаррі виглядала щасливою та усміхненою. Одягнена вона була у чорні легінси та спортивну кофту, волосся вона зібрала у косу, а маленького Арчі несла у «кенгурушці». Також Меган вела на повідку двох собак – чорного лабрадора Оз і бігля Гая. Супроводжували усю компанію два офіцери з королівської охорони.



Схоже, що Меган нарешті стала по-справжньому щасливою. Відмова від королівських обов’язків пішла їй на користь. А от принц Гаррі став досить сумним. Це помітили королівські експерти, , які спостерігають за сім’єю. Рішення скласти королівські обов’язки далося йому не просто. Як раніше зазначав принц, у нього та Меган «не було іншого вибору».

Фото: Getty Images

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