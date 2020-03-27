Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЯкий хлопчик! Бенедикт Кабербетч показав фото з юності

Який хлопчик! Бенедикт Кабербетч показав фото з юності

Шокуюче, але артист майже не змінився

Британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роль Шерлока Холмса, показав, яким був у юні роки.

Фото молодого актора з’явилося у мережі нещодавно. Його опублікував один з найбільших фан-акаунтів Бенедикта Камбербетча у Facebook.

«Дуже молодий Камбербетч», – підписали фото фанати.

Коли саме було зроблено фото – невідомо. Але Камбербетч виглядає на ньому підлітком. Цікаво, скільки ж років актору на архівному знімку. Варто відзначити, що він майже не змінився.

Фото: Getty Images

Читай також:

Break My Heart – Дуа Ліпа випустила новий кліп. Дивимося!

ОчікуванняVSРеальність: alyona alyona станцювала pole dance на торшері

новости шоубизнеса шоубиизнес Шоумания