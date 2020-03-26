ОчікуванняVSРеальність: alyona alyona станцювала pole dance на торшері
Артистка вирішила розвеселити своїх підписників
Українська реп-виконавиця alyona alyona опублікувала нове розважальне відео у своєму Instagram. Ролик вийшов у форматі «ОчікуванняVSРеальність». У ньому реперка показала, як танцює еротичні танці на імпровізованому пілоні.
На першому відео дівчина з формами танцює у напівзатемненій кімнаті на реальному пілоні, показуючи складні трюки. З першого погляду здається, що це і є alyona alyona. Але коли розпочинається друга частина, стає зрозуміло, що то була не вона.
Сама ж артистка жартівливо спробувала використати у ролі пілона торшер, але він впав.
«Лайк якшо подумав, шо то я», – підписала відео alyona alyona.
alyona alyona завжди відрізнялася хорошим почуттям гумору та самоіронією. Свій контент в Instagram вона завжди будує на відкритості та жартах над самою собою.
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