Alina Pash відповіла хейтерам у новому синглі Vysokomirni (Ексклюзив!)

Молода співачка випустила нову пісню і запустила челлендж #протихейт, направлений проти людей, які вміють тільки критикувати чужі дії, нічого при цьому не роблячи

Озброївшись забійним аргументом «Критикуєш – пропонуй!», Alina Pash спільно з відомим київським креативщиком і поетом Владом Волочай запускають хвилю #протихейт панчів, які немов списи і стріли, полетять в пихатих хейтерів, здатних лише засуджувати чужі дії.

В основі челенджу – новий сингл «Vysokomirni». Пісня – конструктор, в якій сама Alina читає лише один куплет, а далі залишає музику і місце для ваших слів. За задумом до челенджу повинні підключитися не тільки артисти і музиканти, а й усі бажаючі. Єдина умова для створення власного куплета – він повинен бути присвячений проблемі образ, цькування і ненависті. Всього, що дратує і не подобається.

– Негатив і невдоволення краще виплеснути в тексті на біті, ніж в коментарях або за спиною. Тільки тоді буде викид енергії, – впевнена Аліна.

Можна легко зрозуміти, чому співачка так яро готова боротися із хейтом. Варто лише згадати 24 серпня 2019 року, коли Паш запросили заспівати свій куплет на параді до Дня Незалежності під час гімну України. Після виступу Аліну просто захейтили в соцмережах, звинуватили в спаплюженні гімну та взагалі в «хайпожорстві».

Позитивних відгуків виконавиця теж отримала багато, але вони тонули в лавині злих коментарів на сторінці дівчини.

Можна легко зрозуміти, чому співачка так яро готова боротися із хейтом. Варто лише згадати 24 серпня 2019 року, коли Паш запросили заспівати свій куплет на параді до Дня Незалежності під час гімну України. Після виступу Аліну просто захейтили в соцмережах, звинуватили в спаплюженні гімну та взагалі в «хайпожорстві». Позитивних відгуків виконавиця теж отримала багато, але вони тонули в лавині злих коментарів на сторінці дівчини.

Щоб витримати такий потік негативу треба мати сильний характер, і, зважаючи на те, що Аліна не опустила рук, її внутрішній силі можна позаздрити. Дівчина запевняє, що взагалі вже не реагує на образи:

– Я вже не ображаюсь ні на що наче, хіба на погані жарти нашого музиканта Артема Угоднікова , – з посмішкою зізналась Новому каналу Alina Pash.

Як принатись до челленджу?

Сам трек Vysokomirni можна скачати з telegram каналу Alina Pash. Готове відео слід відправити в телеграм Аліні і опублікувати на своїй сторінці в Instagram з підписом #протихейт, зазначивши в пості @alinapash. Сама Аліна обіцяє викладати найкращі версії треку Vysokomirni в своїх соціальних мережах протягом двох тижнів. Переможець отримає приз: мерч з нового дропа Alina Pash.

На підтримку синглу також вийшло напів анімаційне відео від продакшн-команди Brosbeat. Арт частиною відео займався – Alexander Derega. Музику для «Vysokomirni» написав виконавець і саунд-продюсер Саша Чеф – учасник хіп-хоп групи VBROS.

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