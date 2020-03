Alina Pash відповіла хейтерам у новому синглі Vysokomirni (Ексклюзив!)

View this post on Instagram

По правді відкрию як є, знаю хто Я й не беру що є не моє А мати мі казала усе – коріння своє дороге, В житті варто бути таким як ти є, І правду казати одразу в лице І вільно думати, й на повну дихати У Всесвіті першим у черзі до щастя є Ти! I money can’t buy знати себе і знати свій край Своє, свої, своя гордість у мене є! А як же вишневий садок, хрущі там уже не гудуть? Та знаю є плугатарі із новими плугами ідуть І бачу я сильних жінок, які за собою ведуть І з ними їх чоловіки які благородність несуть І Карпати залунають Заспівають храми Понесуться з диким вітром попід горами Не ховаєм свої шрами – прикрашають рани Край де степи і озера дихають лісами Тут моє коріння мами Сиплю золото вустами Не шукай інше світами Ти лише прийди до тями Окови знявши із своїх думок Сплетемо поколінь новий вінок ✊🏾 З Днем Незалежності, Україно! ❤️