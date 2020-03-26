Новий каналG.spaceШОУМАНІЯОце голос! Дочка Кортні Кокс зачарувала своїм вокалом соцмережі. Відео

Оце голос! Дочка Кортні Кокс зачарувала своїм вокалом соцмережі. Відео

Зірка серіалу «Друзі» Кортні Кокс виклала в Instagram відео, яке сколихнуло її підписників. Цей пост подивилося більше 3 мільйонів людей.

А справа в тому, що Кортні опублікувала сенсацію. мало хто знав, що 15-ти річна дочка зірки – красуня Коко, має такий тонкий і красивий голос. Дівчина виконала пісню «Burn» з мюзиклу «Гамільтон», а Кортні підіграла їй на фортепіано. Давайте послухаємо:

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Кортні часто влаштовує домашні концерти і ділиться деякими відео на своїй сторінці в соцмережах. Ось ще один музичний кавер від Коко, яким поділилася її зіркова мама.

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Схоже, що цю талановиту дівчину чекає зіркове майбутнє. Іншого годі й чекати з такою музичної мамою і обдарованою хресню Дженніфер Еністон.

Фото – @courteneycoxofficial

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