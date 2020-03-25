Оля Цибульська розповіла, як досі не вбила коханого: 5 лайфхаків для карантину

Співачка зізналася як зберегти перчинку в парі, коли ви застрягли вдома та не встигаєте скучити одне за одним

Попри здогадки прихильників, Оля Цибульська досі не робила жодних публічних заяв про ім’я свого обранця. Натомість, зірка з задоволенням ділиться приватними секретами пристрасті в стосунках з підписниками в Instagram. Цибульська запевняє – зараз, як кожній українці, їй теж часто кортить вбити свого чоловіка. Але у співачки є лайфхаки, що перетворюють постійне знаходження під одним дахом в суцільне задоволення:

1) Годину – дві на день не чіплятись до людини і дати йому посидіти в своїх справах, документах, думках чи книзі просто так. Мужчина мусить мати час для своїх стратегій і планів. Інакше вони тебе ж і розчавлять.

2) Готуйте по черзі сніданки. Це відволікає від новин. Плюс смачна домашня їжа і секс – синоніми.

3) Вкрутіть лампочку. В домі точно є чоловічі справи на які не вистачало часу і фізичної сили. Тому зараз можеш скористатись під хештегом #карантин. Ну а потім коли всі домашні заснуть, можна віддячити коханому як у найкращих фільмах про електрика і безпомічну домогосподарку (сміється)

4) Купіть LEGO онлайн! Мій син з чоловіком «залипають» на години 3 точно. І обом цікаво дуже. Батько проводить час з сином, а в тебе 3 законні години на маски, інста і пісню Цибульської про Prosecco.

5) Не вбивай чоловіка. Він тобі ще знадобиться. Мені здається, хлопцям зараз особливо складно, бо від них соціум чекає «принеси здобич», а здобич під вірусом. Тому не свердліть дірку в голові людини, з якою створили сім’ю. Спробуйте замінити істерику на натхнення. Карантин закінчиться, а любов повинна жити вічно.

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