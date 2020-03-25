Джаред Лето подзвонив Лесі Нікітюк в прямому ефірі (ВІДЕО)

Цієї ночі збулася мрія ведучої «Хто проти блондинок?»: один з її улюблених виконавців Джаред Лето подзвонив їй в прямому ефірі в Instargam!

Да уж, а ще кажуть, чудес не буває! Сьогодні Леся Іванівна переконалася, що немає нічого неможливого, коли посеред ночі з нею особисто привітався соліст «30 seconds to Mars»… в її Instargam.

Від надлишку емоцій ведуча розплакалася і виглядала злегка розгубленою. Але в цьому немає нічого дивного! Леся кілька разів крізь сльози назвала Джареда “дурником”, а потім розсміялася.

«Чому я не нафарбована?», – вигукнула в середині розмови Леся і грайливо поправила волосся.

Джаред розповів українській ведучій про свою поїздку до Києва, про те, як добре провів час в Україні.

А Леся поділилася з музикантом складнощами життя на два міста.

Лето навіть спробував повторити за ведучою кілька слів, зокрема фразу «О, боже!», яка в його виконанні з акцентом прозвучала дуже смішно та мило!

Леся залишилася в такому захваті від розмови з кумиром, що відразу ж після закінчення прямого ефіру виклала шматочок відео розмови в свій аккаунт. Так би мовити, на пам’ять! Хоча чого вже тут, кожен би так зробив, а ще, скоріше за все, багато-багато скрінів, які можна було б роздрукувати і повісити в рамочку на стіну.

Також Джаред вночі встиг зателефонувати ведучому Андрію Бєднякову і блогеру Насті Івлєєвій. Мабуть, дуже засумував за спілкуванням за час медитацій. Що ж, цікаво, хто наступним побачить дзвінок від Джареда в своєму телефоні!

Фото: @jaredleto

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