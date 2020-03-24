Арнольд Шварценеггер привчає своїх поні і собаку до карантину. Відео
Голлівудський актор, зірка фільму «Термінатор», незважаючи на свій поважний 72-річний вік активно веде Instagram і закликає всіх дотримуватися карантину.
Арнольд не нудьгує вдома, адже його розважають улюблені домашні тварини – поні Віскі і Лулу і собачка Черрі. Улюбленці Шварценеггера не відходять від господаря навіть під час обіду. А він не перестає балувати поні то салатом, то хрусткою морквиною.
– Будьте вдома так довго, наскільки це можливо. Слухайте експертів, ігноруйте нерозумних. Ми пройдемо через це разом, – написав актор.
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Поки хазяїн вдома, собака Черрі вирішила «привласнити» його собі. Незважаючи на свій невеликий розмір, вона зуміла налякати «конкурента» побільше.
– Непросто залишатися вдома, але ми повинні зробити це, – сказав Арнольд. – Будьте як Лулу, а не як Черрі. Використовуйте час, щоб сіяти доброту, перевірити, як ваша сім’я і друзі, а не кусатися …
Окремо для Черрі Шварценеггер продемонстрував, як правильно мити руки. Це миле і пізнавальне відео подивилося 2,8 мільйона чоловік.
– Мийте руки! Я намагався зняти туторіал для Черрі, як це правильно робити, але, думаю, ви будете більш уважними. Бережіть себе. Мийте руки. Слухайте вчених і експертів. Разом ми захистимо один одного.
Арнольд, спасибі Вам, що розбавляєте наші будні в карантині своїми надихаючими постами.
Фото – @schwarzenegger
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