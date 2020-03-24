Зараз пандемія коронавирусу змушує всіх сидіти вдома. В особливо активних людей, які і дня не можуть провести без прогулянок і фізичних навантажень, це викликає певний стрес. Боротися з ним можна за допомогою легких дихальних вправ, медитації, а також базових асан з йоги. На останніх добре знається ведуча Нового каналу Анна Олицька. Об’їздивши десятки країн в режимі хардкору, вона давно знайшла свій спосіб позбуватися стресу. У цьому їй допомагає саме йога, яка звільняє голову від зайвих думок.

Хочеш позбутися стресу, на деякий час забути про коронавірус і провести час з користю? Тоді приєднуйся до Ані Олицької на йогу! Ведуча Нового каналу поділилася п’ятьма базовими асанами, які допоможуть зняти стрес і зберігати спокій:

1. Собака мордою вниз. Стопи направлені в підлогу, попа спрямована в стелю, живіт підтягнутий, голова опущена вниз, спина максимально розслаблена, ноги сильні. Відчуття ніби штовхаємо ногами підлогу.

2. Собака мордою вгору. Ставимо ноги на пальчики, прогинаємо спину і прагнемо головою вгору. Живіт підтягнутий, ноги сильні.

3. Поза кішки. Опускаємося на коліна. Підтягнули живіт, стопами вперлися в підлогу. На вдиху робимо максимальний прогин, а на видиху – горбимо спинку. Повторити кілька разів.

4. Балансна асана. Витягуємо протилежну руку і ногу, фіксуємося в цьому положенні і дихаємо. Підтягнули живіт і намагаємося максимально розслабитися. Потім повторюємо те ж на однойменну ногу і руку. Виконуємо таких п’ять дихальних циклів.

5. Поза дитини. Сідаємо на коліна, опускаємо голову на підлогу, розслаблені руки укладаємо уздовж тулуба. Відпочиваємо.

Спробуй виділити всього п’ять хвилин для п’яти базових асан щоранку. Результат не змусить себе чекати! #залишайсявдома

Йога для початківців онлайн: вправи від Ані Олицької

Video: Йога для початківців з Анею Олицькою: без паніки на карантині, займися тілом Йога для початківців в онлайн відео від Ані Олицької. Якщо ти на карантині - без паніки, а займися йогою для початківців

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