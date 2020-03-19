Украинская певица Джамала не может оставаться без музыки даже на время карантина. Именно поэтому артистка решила устроить онлайн-концерт, как и некоторые мировые и украинские звезды.

О том, что Джамала вскоре порадует своих подписчиков в Instagram чувственным онлайн-концертом, она сообщила с помощью кавера. Артистка опубликовала видео, в котором исполнила хит Билли Айлиш No Time To Die. Он стал саундтреком к 25-ой части Бондианы, премьеру которой перенесли из-за пандемии коронавируса. Вместе с гитаристами и пианистом на расстоянии Джа записала кавер прямо у себя дома.

«Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. No Time to Die, друзі! Все буде добре», – подписала чувственное видео певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jamalajaaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Также Джамала пригласила всех поклонников своего творчества на онлайн-концерт, который она проведет уже 24 марта в 19:00. Флешмоб онлайн-концертов артистка приняла от солистки группы The Hardkiss Юлия Санина. Именно она одна из первых украинских звезд провела онлайн-концерт в Instagram. Также фронтвумен передала инциативу и Тине Кароль.

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