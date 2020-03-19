Актриса з “Гри престолів” захворіла на коронавірус

Все більше знаменитостей стають жертвами вірусу! Том Хенкс зі своєю дружиною вже встигли практично вилікуватися, як з’явились нові невеселі новини з Голлівуду: захворіла Інідіра Варма.

Актриса, знайома глядачам за своєю роллю Елларії Сенд в культовому серіалі “Гра престолів” в своєму Instagram повідомила, що підхопила вірус.

“Я в ліжку з цим (вірусом), і це не приємно. Залишайтеся в безпеці, будьте здорові і будьте ласкаві до своїх ближніх!”, – написала Інідіра під постом.

На фото актриса зі своїми колегами по постановці “Чайка” за мотивами п’єси А.П. Чехова, репетиції якої зупинилися через пандемію.

“Ми сподіваємося скоро повернутися і закликаємо вас всіх (і уряд) підтримати нас, коли ми це зробимо. Фенікс/Чайка відроджується з попелу”, – підкреслила Інідіра в пості.

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До слова, разом з Вармою в “Чайці” також має зігравати ще одна зірка “Гри Престолів” Емілія Кларк.

Нагадаємо, що кілька днів тому також стало відомо, що коронавірусів захворів ще один актор з “Гри престолів” – Крістофер Хівью, відомий за роллю Тормунда.

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