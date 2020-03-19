Хто така Наомі Зайбт і чому її називають “анті-ГРетта”?

Про Гретту Тунберг, 17-річну активістку, яка яро виступає за захист природи і встигла на весь світ похвалитися знімком з Леонардо Ді Капріо, чули всі. Але мало хто знає, що у неї є опонентка, переконана ,що паніка, яку викликають висловлювання Гретти, це просто нісенітниця! Дівчину звуть Наомі Зайбт, їй 19 років і кількість людей, що підтримують “анті-Гретту”, з кожним днем ​​зростає.

Наомі живе в Мюнстері (Німеччина) і веде блог на YouTube. У кожному своєму відео вона заперечує глобальне потепління і переконує, що позиція Гретти та її прихильників – “антилюдська”. Її називають обличчям руху «кліматичних скептиків», адже вона впевнена – зміни в кліматі не несуть жодної загрози, і взагалі – їх немає. У відео з назвою “Наомі Зайбт vs. Грета Тунберг: кому можна довіряти?”, опублікованому інститутом “Хартланд”, 19-річна дівчина каже, що «наука заснована на інтелектуальному приниженні”.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Seibt Official (@naomiseibt_org) on Mar 5, 2020 at 7:11pm PST

“У мене для вас хороші новини: кінця світу через зміни клімату не буде! Насправді через 12 років ми все ще будемо тут, будемо фотографуватися на наш дев’ятнадцятий айфон, постити твіти про президента і обговорювати останні зіркові плітки”, – впевнено говорить Наомі в одному з відео на своєму YouTube-каналі.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Seibt Official (@naomiseibt_org) on Mar 3, 2020 at 6:32pm PST

Наомі активно підтримує її мама, юрист за професією, і тисячі активістів у всьому світі, особливо – в самій Німеччині та США, незадоволені активною підтримкою Греттм Тунберг з її “штучної панікою”. 19-річну дівчину навіть запросили виступити на конференції консерваторів в Чикаго.

Більш того, Наомі з січня прийнята на постійну роботу в Інститут Хартленда в штаті Іллінойс – аналітичний центр американського правоконсервативного лібертаріанства, пов’язаного з Республіканською партією.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Seibt Official (@naomiseibt_org) on Mar 3, 2020 at 8:35am PST

Але не дивлячись на це все, Наомі ще далеко до Гретти, на її каналі в YouTube трохи більше 80 тис. підписників. І частенько в коментарях в молоду активістку “летять камені”: на даний момент, не дивлячись на велику підтримку, негативу в її сторону від прихильників Гретти набагато більше.

Що цікаво, під своїми відео на YouTube Наомі залишає реквізити карти і закликає всіх охочих фінансово підтримати її та її канал. Що ж, не дивно, що багато людей впевнені в корисливості дівчини і зі скептичністю відносяться до всіх її заяв.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Seibt Official (@naomiseibt_org) on Mar 3, 2020 at 1:47pm PST

А як воно є і на чиєму боці правда, побачимо, думається, досить скоро. Природа сама вкаже, хто мав рацію – Наомі або Гретта. Можливо, через століття, а може через кілька місяців, хто знає…

Фото: @naomiseibt_org / @gretathunberg

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