Невже ми не побачимо Чака Басса та Блер Волдорф?

Відтоді як стало відомо, що популярний серіал «Пліткарка» отримає продовження, фанати почали гадати, хто ж зіграє головних персонажів. Найбільшим запитанням залишалося, чи побачимо ми нашу улюблену четвірку – Блер Волдорф, Чака Басса, Серену ван дер Вудсен та Дена Хамфрі. І ось HBO нарешті розсекретили імена зірок, які з’являться у серіалі.

Якби ми не хотіли побачити оригінальний каст у продовженні «Пліткарки», але цього не буде. Виконавчий продюсер серіалу заявив, що це буде нова історія без звичних персонажів. Головні ролі отримали маловідомі актори, які тільки починають свою кар’єру в Голлівуді. Так, у перезавантаженні знімуться Емілі Елін Лінд, Вітні Пік, Джейсон Готей, Джонатан Фернандес, Елі Браун, Таві Гевінсон, Томас Догерті, Адам Чанлер-Берат, Зіон Морено.

І поки з акторами нової «Пліткарки» хоч трошки прояснилося, подробиці сюжету досі не розголошують. Відомо лишень, що однієї пліткарки у серіалі не буде. Секретним життям елітних підлітків Манхеттену будуть управляти соціальні мережі. Новий сезон складатиметься з 10 серій. Прем’єра оновленої «Пліткарки» запланована на весну 2020 року.

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