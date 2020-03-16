Новий каналG.spaceШОУМАНІЯХто представить Україну на «Євробаченні-2020»?

Хто представить Україну на «Євробаченні-2020»?

Go_A

За результатами Національного відбору на «Євробачення-2020»  Україну в Нідерландах представить гурт Go_A з піснею «Соловей»

Раніше про них знали лише любителі електрофолку, а тепер ЗМІ не дають проходу, але Go_A запалили на головній сцені Нацвідбору і закохали в себе багатьох! Нагадаємо, що вони змагалися у фіналі Нацвідбору з KRUTЬ, Jerry Heil,  TVORCHI, KHAYAT  та David Axelrod.

Цікаво, що за 7 років існування группи її склад змінювався 14 разів. А вокалістка Катерина Павленко раніше співала на бек-вокалі.

Вже після перемоги артисти повідомили, що буду змінювати аранжування. І зробили це. Давайте порівняємо.

Go_A – Соловей, виступ у фіналі Нацвідбору:

Go_A – Соловей, нове аранжування:

Сподіваємося, що Євробачення – 2020 не скасують через коронавируса, і музичне свято відбудеться.

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