У суботу, 15 лютого, на СТБ і UA: Перший відбудеться другий півфінал Нацвідбору на «Євробачення – 2020»». Свої сили ще раз випробує співак KHAYAT. Минулого року він вже брав участь у Нацвідборі, але не пройшов у фінал. Цього року KHAYAT представить нову пісню, з якою сподівається поїхати представляти Україну на «Євробаченні-2020». Лови 10 найцікавіших фактів про KHAYAT.

1.KHAYAT – це не псевдонім, а реальне прізвище виконавця і перекладається з арабської як «життя». Поза сценою хлопець – Андрій Хайат.

2.Учасник нацвідбору на «Євробачення-2020» родом зі Знам’янки. Йому 22 роки. Андрій закінчив музичну школу, вміє грати на акордеоні. Проте за освітою не музикант. Він закінчив Київський педуніверситет ім. М. Драгоманова, де вивчав англійську та арабську мови.



3. Батьки співака не підтримували його захоплення музикою, бо не вважали цю професію серйозною. Та Андрій продовжує йти до своєї мрії. Все починалося з виступів на міських заходах, а зараз він підкорює такі величезні майданчики, як Нацвідбір на «Євробачення – 2020».

4. Сестра Андрія Далія – найпалкіший його фанат. Вона уважно слухає треки й коментує, зачепила її пісня чи ні.

5. Першу пісню Андрій написав у 15 років, але довго нікому її не показував. А коли наважився і виклав в Інтернет, то одразу отримав пропозицію про співробітництво від режисерки Севін Дієвої. Так з’явився кліп на пісню «DEVOCHKA».

6. Кожна пісня KHAYAT розповідає про його особистий досвід. Так шанувальники його творчості можуть дізнатися про переживання співака, який не любить розповідати про особисте життя.

7. Пісня для Нацвідбору-2020 відрізнятиметься від тієї, що була минулого року. В ній буде і електроніка, і українська етника, і трішечки східних мотивів. Для виконавця важливо нести українську ідентифікацію у пісні. KHAYAT сподівається, що трек отримає підтримку як глядачів, так і суддів.

8. Андрій не забобонний. Він не вірить у щасливі числа. І вважає, що перемогу у півфіналі може принести тільки гарний саунд та вокал.

9. KHAYAT надихається українськими мотивами. Й обожнює міксувати старовинні народні пісні з сучасними ритмами.

10. Співак не ставиться до «Євробачення» як до конкурсу. Для нього участь у нацвідборі це, насамперед, можливість продемонструвати Україні свою музику.

Фото – @ado.khayat

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