

Американська співачка Селена Гомес зробила нову стрижку. А надихнула її на новий образ ніхто інша, як Рейчел Грін з культового серіалу «Друзі». Дівчина неодноразово говорила, що є фанаткою ситкому.

У новому образі Селена Гомес з’явилася на шоу Келлі Кларксон. Фанати зацінили стрижку співачки і одразу провели паралелі з персонажем «Друзів» Рейчел, яку зіграла Дженніфер Еністон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram marissa.marino 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Рейчел була моїм життям. Ми дивилися серіал разом з мамою, і я ридала, коли він закінчився. Але класно, що досі багато людей в захваті від «Друзів», я дуже рада за вас і за серіал, тому що він справді культовий, – сказала якось Гомес Еністон на шоу Еллен Дедженеріс.

Те, що стрижка взята саме від Рейчел Грін, підтвердила і стилістка Гомес Марісса Марино. У своєму Instagram дівчина зізналася, що надихалася саме образом героїні Дженніфер Еністон з 1990-х. Але також підгледіла ідею з проділом по центру в образі Голді Хоун, коли вона носила подібну стрижку в 1996 році на зйомках фільму «Клуб перших дружин».

Цікаво, що сама Дженніфер Еністон ненавиділа свою легендарну зачіску. Під час зйомок «Друзів» стилісти постригли акторку зовсім не так, як їй того хотілося. Але образ сподобався глядачам. Схоже, що Селена Гомес дала йому нове життя. Що скаже Дженніфер Еністон?

Фото: Getty Images

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