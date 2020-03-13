Зараз українським представникам на «Євробаченні 2020» колективу «GO_A» букмекери пророкують аж 28 місце! Але музиканти не засмучуються, адже на фіналі Нацвідбору ті ж букмекери запевняли, що група посяде останнє місце.

Чим все закінчилося ви знаєте – музиканти зібрали максимум голосів глядачів і журі Національного відбору, і в травні поїдуть представляти Україну в Роттердамі на пісенному конкурсі з піснею «Соловей». Тож ставки букмекерів аж ніяк не завжди «грають»!

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Солістка «GO_A» Катя Павленко розповіла, що одному з шанувальників гурту низькі ставки букмекерів під час Нацвідбору на «Євробачення-2020», навпаки, зіграли дуже на руку! Він поставив на перемогу «GO_A» і зірвав куш:

– Один знайомий поставив на нашу перемогу в Національному відборі 250 грн і виграв в результаті 19 000 грн! Це була його перша ставка в житті, до речі, – зі сміхом ділитися Катя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band) 8 Мар 2020 в 3:57 PDT

Тож ставки букмекерів – це лише припущення, які цілком можуть виявитися помилковими. Тим більше, спостерігаючи за тим, як рейтинг лідерів в букмекерській таблиці змінюється щогодини, рано взагалі говорити щось про фінальні ставки!

Тому тримаємо кулачки за «GO_A», стежимо за новинами Тараса і Каті, та готуємося підтримувати наших музикантів 12 травня у першому півфіналі «Євробачення-2020».

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