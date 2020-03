The HARDKISS святкує десятиріччя групи і запрошує фанатів на травневий рейв в НСК «Олімпійський». Концерт відбудеться наступного, 2021 року, 29 травня о 20:00.

– У це складно повірити, але наступного року The HARDKISS виповнюється десять років, — розповідає Юлія Саніна. — Вже десять років пісні гурту допомагають пережити труднощі, супроводжують радощі та успіхи, просто надихають і надають сил. Як же часто ми чуємо такі історії від слухачів. Усі ці саундтреки прозвучать за рік на НСК «Олімпійський». Ми об’єднаємо всіх своїх друзів з такими різними історіями. Тих, хто любить драйвовий Hard і тих, хто обожнює ніжний Kiss.

Концерт «Десять» відбудеться на День Києва, 29 травня. Режисерами шоу стануть TRI.Direction, які працювали над концертами гурту «Залізна ластівка» та «Акустика».

– Хочу відзначити, музика залишиться найважливішим елементом шоу, — розповідає Вал Бебко. — Ми обов’язково зіграємо пісні з нового альбому, над яким зараз працюємо. Але головний акцент зробимо на піснях, які вже стали улюбленими хітами слухачів за десять років.

До слова, з лютого гурт The HARDKISS співпрацює з Всесвітнім фондом природи WWF Україна та цього року підтримує природоохоронну програму Фонду — ВІЛЬНІ РІЧКИ. LET IT FLOW! Придбавши квиток на шоу «Десять», слухачі мають можливість зробити благодійний внесок для реалізації програми.

Ціни на квитки стартують з 290 грн.

Фото: Андрій Максимов

