Нещодавно Артем першим серед українських артистів провів масштабну концептуальну фотосесію зі своїми фанами.

Примітно, що це була не звичайна фотосесія в форматі «Прийти та зроби селфі із зіркою». Артем влаштував для фанів цікаву тематичну зйомку, в якій у кожного було своя роль.

Нагадаємо, що артист переїхав з Харкова до Києва рівно три роки тому і вважає українську столицю своїм другим домом. Тут він зустрів людей, з якими працює над новою музикою, якими він надихається і для яких ще більше хоче творити. Він каже, що Київ надихає на єдність, тому після релізу синглу і зйомок кліпу на трек «Дом» він влаштував фотосесію з сотнею своїх шанувальників з різних міст і країн.

Video: Артем Пивоваров влаштував тематичну фотосесію з фанами Нещодавно Артем першим серед українських артистів провів масштабну концептуальну фотосесію зі своїми фанами.

Вийшло дуже тепло! Мало хто з артистів здатний так близько підпустити своїх слухачів і зробити їх частиною свого життя!

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